Bağışıklık testlerinin faturası devletten

Türkiye genelinde 150 bin kişiye yapılacak bağışıklık testleri (antikor), antijen testi, PCR testi ve izolasyon testlerinin faturasını devlet ödeyecek. Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere Kovid-19 tanısı konulanlara test, tedavi ücretleri devlet tarafından karşılanıyor. SGK koronavirüs salgını ile mücadele sürecindeki son gelişmeleri de dikkate alarak Sağlık Uygulama Tebliği'nde özel düzenlemeler yaptı. Tebliğe göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 35 bini İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde tanı konmayan 150 bin kişiye yapılacak testler de ücretsiz olacak. Sağlık Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte bu haftadan itibaren 150 bin kişiyi taramaya başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifadesiyle "dünyada ilk kez yapılacak" olan bu uygulama hem PCR hem de antikor yoluyla yapılacak. Yaş, illerin nüfusu, meslek grubu gibi bir dizi kriter dikkate alınacak. Testler için numune alacak ekipler de eğitime alınırken, sonuçlar Türkiye'nin hangi noktada olduğunu gösterecek.



11 İLAÇ DAHA ÖDEME LİSTESİNDE

SGK'NIN 157 sayfalık yeni tebliği ile 4 meme kanseri, 2 hematolojik kanser, 4 MS ve 1 lösemi tedavisinde kullanılmak üzere 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Böylece geri ödemesi yapılan ilaç sayısı 8 bin 603'e çıktı. Yeni düzenlemeyle, 370 ilacın yer aldığı yurt dışı ilaç fiyat listesine de ikisi kanser olmak üzere 3 yeni ilaç daha eklenerek, hastaların erişimine sunuldu. Böylelikle ödeme listesindeki ilaç sayısı 373'e ulaştı





■ HAZAL ATEŞ

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