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Haberler Ekonomi Cerrahi maskede ‘merdiven altı’ uyarısı

Cerrahi maskede ‘merdiven altı’ uyarısı

Cerrahi maskede ‘merdiven altı’ uyarısı
Giriş Tarihi: 10.5.2020
Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, "1 TL'ye maske satılma meselesi merdiven altı üretimi teşvik eden bir mesele haline dönüşebilir. Bu ürünler ürün takip sistemine kaydedilmeli" dedi. TEB Başkanı Çolak, cerrahi maskelerin adedinin 1 liradan marketler, eczaneler ve medikal firmalarda satışa sunulmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Çolak, eczanelere 120 milyon maske geldiğini, bunların 80-85 milyonunun 20 milyona yakın vatandaşa dağıtıldığını ifade etti.
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