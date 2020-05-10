Çiğ süte destekleme ödemesi yapılacak

2020 Yılında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ürettiği çiğ sütü, süt işletme tesisine satan, birlik ve kooperatif gibi üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere, manda, inek, koyun ve keçi sütü ile soğutulmuş inek sütüne, üretici örgütleri kanalıyla pazarlanan soğutulmuş inek sütüne, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak. Ürettiği çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne satan üreticiler çiğ süt desteklemesinden yararlanabilecek.

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