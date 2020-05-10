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Haberler Ekonomi Düğün salonları yeni dönem için hazırlanıyor

salonları yeni dönem için hazırlanıyor

Düğün salonları yeni dönem için hazırlanıyor
Giriş Tarihi: 10.5.2020
Korona virüs tedbirleri kapsamında salonlarda düğün yasağının kalkmasını talep eden Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay, "Yarın düğün yasağı kalkacak gibi hazırlıklarımızı yaptık" dedi. Ay, "Maske, sosyal mesafe kuralı var. Çalışanların ve salonların hijyenine dikkat edeceğiz. Düğünde halayın dahi 1.5 metrelik çubuklarla çekilmesini isteyeceğiz. Korona virüs tedbir kurallarını tüm salonlara gönderdik" dedi. Pandemi sürecindeki kademeli normalleşme döneminde düğünlere uygulanan yasağın kalkmasına yönelik hazırlıklara başlayan salon işletmecileri, yaz aylarında yoğun bir düğün dönemi geçirmeyi umuyor.
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