Manisa'da öğretmenlikten emekli olduktan sonra çiftçiliğe başlayan Metin Koyuncu, her sabah çalışma öncesi tarım işçilerine korona virüs dersi veriyor. Kiraz ve erik yetiştiren Koyuncu hasat öncesi işçilere virüsten korunmak için yapılması gerekenleri anlatıyor. Öğrendiklerini tarlada uygulayan tarım işçileri maskelerini takıyor, birbirlerine yaklaşmamak için ellerinden geleni yapıyor. Toplanan erik ve kirazlar yine hijyen kurallarına uyularak temizleniyor, pazara götürülmek için hazır hale getiriliyor.
■ NERMİN UÇTU
Önce korona dersi sonra kiraz hasadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.