Önce korona dersi sonra kiraz hasadı!

Manisa'da öğretmenlikten emekli olduktan sonra çiftçiliğe başlayan Metin Koyuncu, her sabah çalışma öncesi tarım işçilerine korona virüs dersi veriyor. Kiraz ve erik yetiştiren Koyuncu hasat öncesi işçilere virüsten korunmak için yapılması gerekenleri anlatıyor. Öğrendiklerini tarlada uygulayan tarım işçileri maskelerini takıyor, birbirlerine yaklaşmamak için ellerinden geleni yapıyor. Toplanan erik ve kirazlar yine hijyen kurallarına uyularak temizleniyor, pazara götürülmek için hazır hale getiriliyor.

■ NERMİN UÇTU