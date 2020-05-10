PTT’den KOBi’lere dev destek

KOVİD 19 salgını sürecinde PTT depoları KOBİ'lere ücretsiz olarak açılırken, ürün yükleme sınırı da kaldırıldı. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği "e-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız" dayanışma kampanyasının dijital tanıtım toplantısında konuşan ePttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, PTT Genel Müdürlüğü ile birlikte KOBİ'lere verecekleri yeni destekleri açıkladı.



ENGELLİLER UNUTULMADI

Çevikoğlu, "Bu süreçte bazı KOBİ'lerimizin mağazalarını kapatmak zorunda kaldığını gözlemledik. Bundan sonra vereceğimiz desteklere, depolama alanlarını ekliyoruz. Depolama alanlarımızı hem e-ticaret hem e-ihracat için elleçleme süreçleriyle beraber ücretsiz olarak hizmete sunacağız" dedi. İstihdama önem verdiklerini belirten Çevikoğlu, "Son bir buçuk ay içerisinde 100'ün üzerinde arkadaşımız aramıza katıldı" diye konuştu. "Engelli vatandaşlarımızı da unutmadık" diyen Çevikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Engelli vatandaşlarımız tarafından evde el emeğiyle üretilen ürünleri Otizm Vakfı ve çeşitli STK'ların ürünlerini engelsiz. epttavm.com platformumuzda satışa sunduk. Şu an da devam ediyoruz."



■ BARIŞ ŞİMŞEK

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