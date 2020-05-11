Açık büfelere cam siperlik şartı

Türkiye'nin, yurtdışından gelecek turistten otel personeline, yeme içmeden dezenfektana kadar uygulanacak tüm tedbirleri içeren "turizm planı" devreye girdi. Turizm sezonu, konaklama ve turizm belgesi olan restoranlarda 132 maddelik kriterlerle başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Misafirlerimizin Türkiye tatillerini güvenli ve hijyenik şekilde gönül rahatlığıyla geçirmesini sağlayacağız. Tüm ulaşım ve konaklama tesislerimizi, sertifikayı alarak sağlıklı bir tatil için gerekli tüm önlemleri almaya teşvik edeceğiz" dedi. Kriterlerden bazıları şöyle:

■ Açık büfe uygulaması değişecek. Yiyeceklerle temas kurulmayacak, cam siperlik olacak. Görevliler yiyecek servisi yapacak.

■ Sauna, hamam, buhar banyosu gibi alanların, misafir tarafından kullanım süresi en çok 30 dakika ile sınırlandırılacak.

■ Otellerde acil durumda izolasyon alanları belirlenecek.

HAZAL ATEŞ