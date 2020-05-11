Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? merak ediliyor. Yılın ilk çeyreğinde altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla yaklaşık 1.084 ton olurken, altının ons fiyatı 1.703 dolarla Aralık 2012'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Küresel altın talebi bu dönemde 55 milyar dolarlık bir büyüklüğe erişerek, dolar bazında 2013'ün ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.Güvenli liman olarak tercih edilen koronavirüs salgınından nasıl etkilendi? Altın fiyatları yükselişte mi? İşte 11 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 388,66 TL

SATIŞ: 388,77 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 621,90 TL

SATIŞ: 638,40 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.246,70 TL

SATIŞ: 1.276,50 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TL