  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Mayıs Pazartesi , , , tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın yeni haftaya nasıl başladı? , , ne kadar oldu? soruları merakla araştırılıyor. koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu belirsizlikler güvenli liman olarak bilinen altına talebi artırırken, 2020'nin ilk çeyreğinde altın bazlı yatırım fonlarına son 4 yılın en güçlü fon girişi yaşandı. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 11 Mayıs Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

11.05.2020, 09:27

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? merak ediliyor. Yılın ilk çeyreğinde altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla yaklaşık 1.084 ton olurken, altının ons fiyatı 1.703 dolarla Aralık 2012'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Küresel altın talebi bu dönemde 55 milyar dolarlık bir büyüklüğe erişerek, dolar bazında 2013'ün ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.Güvenli liman olarak tercih edilen koronavirüs salgınından nasıl etkilendi? Altın fiyatları yükselişte mi? İşte 11 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 388,66 TL
SATIŞ: 388,77 TL

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 621,90 TL
SATIŞ: 638,40 TL

YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.246,70 TL
SATIŞ: 1.276,50 TL

TAM ALTIN
ALIŞ: 2.038,28 TL
SATIŞ: 2.079,29 TL

CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.110,00 TL
SATIŞ: 2.142,00 TL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA