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“Anneler en kıymetli sığınağımız ve gücümüz”

dolayısıyla mesaj yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanı , "Başta bu vatan için evlatlarını şehit vermiş, ayakları altına cennet serili şehit anneleri olmak üzere sabır, hoşgörü ve şefkat dolu yürekleriyle en kıymetli sığınağımız ve gücümüz olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

“Anneler en kıymetli sığınağımız ve gücümüz”
Giriş Tarihi: 11.5.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından Anneler Günü ile ilgili paylaşım yaptı. Albayrak paylamışında "Başta bu vatan için evlatlarını şehit vermiş, ayakları altına cennet serili şehit anneleri olmak üzere sabır, hoşgörü ve şefkat dolu yürekleriyle en kıymetli sığınağımız ve gücümüz olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Anneler Günü" paylaşımı

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