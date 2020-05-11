BDDK, geçtiğimiz hafta yurt dışında kurulu BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına TL yükümlülüklerini yerine getirmediği için bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirmişti.
Bugün BDDK'dan yapılan açıklamada 3 yabancı bankanın yükümlülüklerini makul sürede yerine getirdiği, soruşturmanın ise devam ettiği duyuruldu.
BDDK, 3 yabancı bankaya koyduğu işlem yasağını kaldırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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