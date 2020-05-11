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Haberler Ekonomi BDDK, 3 yabancı bankaya koyduğu işlem yasağını kaldırdı

, 3 yabancı bankaya koyduğu işlem yasağını kaldırdı

SON DAKİKA... 'dan yapılan açıklamada "3 yabancı yükümlülüklerini makul sürede yerine getirdi, soruşturma devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

BDDK, 3 yabancı bankaya koyduğu işlem yasağını kaldırdı

11.05.2020, 10:19

BDDK, geçtiğimiz hafta yurt dışında kurulu BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına TL yükümlülüklerini yerine getirmediği için bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirmişti.

Bugün BDDK'dan yapılan açıklamada 3 yabancı bankanın yükümlülüklerini makul sürede yerine getirdiği, soruşturmanın ise devam ettiği duyuruldu.

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