BDDK, 3 yabancı bankaya koyduğu işlem yasağını kaldırdı

BDDK, geçtiğimiz hafta yurt dışında kurulu BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına TL yükümlülüklerini yerine getirmediği için bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirmişti.

Bugün BDDK'dan yapılan açıklamada 3 yabancı bankanın yükümlülüklerini makul sürede yerine getirdiği, soruşturmanın ise devam ettiği duyuruldu.