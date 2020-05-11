Bu tüneller virüse geçit vermeyecek

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, 'Kalkınma Ajansları Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı' kapsamında halk sağlığı açısından önemli bir adım attı. İzmir'deki ticari araçların koronavirüs tehdidine karşı düzenli olarak dezenfekte edilmesini sağlayacak dezenfeksiyon tünelleri kurulması hedeflendi. Bu amaçla proje hazırlandı.

YERİNDE BİR GİRİŞİM

İzmir Kalkınma Ajansı'na (İZKA) başvuruldu. İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası da proje ortağı olarak yer aldı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesinin yaptıkları girişimin ne kadar yerinde olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. Anık, taksilerin haftada bir kez dezenfekte edilmesinin zorunlu hale getirildiğini de hatırlattı.





"KABUL EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

"İZKA'YA sunduğumuz proje ile taksilerin hem de minibüslerin iç ve dış dezenfeksiyonları bu noktalarda gerçekleştirilecek. Böylece İzmirlilere ve şoförlerimize daha güvenli yolculuk ortamı sağlamış olacağız" diyen Celil Anık, projenin kabul göreceğini ümit ettiklerini söyledi. Anık, "İZKA'dan gelecek olumlu haberin ardından kurulumu bitirip, dezenfeksiyon tünellerini en kısa sürede hizmete sunmayı planlıyoruz" dedi.

Tolga TEKİN