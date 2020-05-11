Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 11 Mayıs Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? Çarşamba günü 1.0795 düzeyine kadar gerileyen euro/dolar paritesi, yeniden 1.08 düzeyinin üzerine çıkarak 1.087'yi gördü. Geçtiğimiz hafta tarihin en yüksek seviyesi olan 7,2692'yi gören dolar/TL, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Türk bankalarına döviz işlemleri kaynaklı TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen 3 yabancı bankaya işlem yasağı getirmesi kararının ardından 7,0784'e kadar gerildi. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 11 Mayıs pazartesi döviz kuru...
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