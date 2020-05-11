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Haberler Ekonomi Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 11 Mayıs Pazartesi döviz kuru...

? Euro ne kadar? Pazartesi ...

Dolar ve euro fiyatında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeleri merakla takip ediyor. Dolar, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın () "negatif faiz" oranına geçmesini fiyatlamaya başlamasıyla güç kaybediyor. Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 7,1320 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7130 lira olmuştu. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte Pazartesi ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 11 Mayıs Pazartesi döviz kuru...

11.05.2020, 09:34

Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? Çarşamba günü 1.0795 düzeyine kadar gerileyen euro/dolar paritesi, yeniden 1.08 düzeyinin üzerine çıkarak 1.087'yi gördü. Geçtiğimiz hafta tarihin en yüksek seviyesi olan 7,2692'yi gören dolar/TL, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Türk bankalarına döviz işlemleri kaynaklı TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen 3 yabancı bankaya işlem yasağı getirmesi kararının ardından 7,0784'e kadar gerildi. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 11 Mayıs pazartesi döviz kuru...

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