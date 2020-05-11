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Fedakâr sağlıkçılar için 4.5 milyar tl ek kaynak

Fedakâr sağlıkçılar için 4.5 milyar tl ek kaynak
Giriş Tarihi: 11.5.2020

Hükümet, korona virüs salgınıyla mücadelede Türkiye'nin ayakta alkışladığı sağlık kahramanlarının tamamına dört koldan destek veriyor. Performans ödemelerinin üç ay boyunca üst tavandan yatırılması için 4.5 milyar lira ek kaynak sağlandı. Sadece hastanelerde, sağlık kuruluşlarında değil sosyal hizmetlerde çalışan sağlık personeli de tüm desteklerden yararlanıyor. Sağlık personeli maaş ödemeleri "sabit maaş, sabit ek ödeme ve performans ödemesi" olarak üç kalemde yapılıyor. Sabit maaş ve sabit ek ödeme; derece-kademe, unvana göre ek gösterge, yan ödeme katsayısı ve özel hizmet tazminatı olmak üzere unvanlara göre farklılık gösteriyor. Performans ödemesi de, fiilen çalışılan ay boyunca, sağlık tesisinin puan ortalaması sonrası dağıtılacak tutar üzerinden hesaplanıyor.

HAZAL ATEŞ

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