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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD’ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

, ’ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

, ’ın 30. kuruluş yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. mesajında “Ülkemize ve ekonomimize sundukları kıymetli katkıların sürekliliğini dilerim.” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD’ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

11.05.2020, 10:26

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD'ın 30. kuruluş yıl dönümünü vesilesiyle sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Albayrak, paylaşımında "Bu ülkenin üretimine ve refahına katkı yapmak için Anadolu'nun genç evlatları tarafından 30 yıl önce kurularak bugün büyük bir ailenin çatısı haline gelmiş MÜSİAD'ın kuruluş yıl dönümünü tebrik eder, ülkemize ve ekonomimize sundukları kıymetli katkıların sürekliliğini dilerim." ifadelerine yer verdi.

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