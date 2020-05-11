İGDAŞ faturaları yeniden düzenleniyor

İstanbul'da abonelerine 45 günlük tüketim üzerinden doğalgaz faturası gönderen Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) soruşturma başlatmasının ardından İGDAŞ, henüz ödenmemiş faturaları iptal etti. Yapılan açıklamada, "Yeni fatura bedeli, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek, hali hazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır" denildi. Ödenmiş faturalarda bakiye tüketim için ödenmiş tutarın sonraki faturadan mahsup edilebileceği ya da talep halinde iadesinin sağlanacağı belirtildi.