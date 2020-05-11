Nazilli’ye TOKİ müjdesi

Aydın'da Efeler, Karacasu, Çine, Söke, İncirliova ve Koçarlı'nın ardından Nazilli'de de TOKİ Projesi başlatılacak. Aydoğdu Mahallesi'nde atıl durumda bulunan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait binanın bulunduğu arsaya yapılacak olan projeyle ilgili müjdeyi AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim verdi. TOKİ yapılacak alanda incelemelerde bulunan Milletvekili Erim, "Toplamda 120-150 arasında dairenin yer alacağı projenin temelini bu yıl atmayı planlıyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS