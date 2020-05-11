Niyet mektupları yazılıyor

Dışişleri Bakanlığı ile birlikte turist gönderen ülkelere niyet mektubu yazılacak. Mektupta sertifikasyon detayları yer alırken, Türkiye'nin turizm illeri ve ilçelerindeki sağlık altyapısının detaylarına yer verilecek. Bunun ardından da Bakan Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 70 ülkedeki muhataplarıyla telefon diplomasisi yürütecek. Bakan Ersoy, "Karşılıklı mutabakat sağlanarak haziran ya da Temmuz'da hava trafiğini başlatacağız" dedi.