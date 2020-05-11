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Haberler Ekonomi Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı

Şubat ayı rakamları açıklandı

genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu. oranı 1,1 puanlık azalış ile %13,6 seviyesinde gerçekleşti. dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile %15,4 oldu.

Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı

11.05.2020, 10:08 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020,10:08

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile %13,6 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile %15,4 oldu.

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