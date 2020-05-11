Ulusal para ile ticaret zamanı

Ulusal parayla ticaretin desteklenmesi konusunda belirli ülkelerle devam eden swap anlaşmalarının genişletilmesi çalışmaları hız kazandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta, G20'de ticaret açığı verilen, serbest ticaret anlaşması olan ülkelerle birebir swap görüşmeleri yaptıklarını duyurdu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da,ulusal para birimleri üzerinden ticarete ağırlık verileceğini söyledi.

"DESTEK BEKLİYORUZ"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında YASED, TİM, DEİK, TOBB, TÜSİAD gibi iş dünyasının önde gelen kuruluşları ile gerçekleştirilen istişare kurulu toplantısına yerel para ile ticaret damgasını vurdu. Bakan Pekcan, "Merkez bankalarının parasal genişlemeye gittiği bu dönemde, küresel finans dengelerinde görülebilecek değişiklikleri, yaşanabilecek istikrarsızlıkları göz önüne alarak ulusal para birimleri üzerinden ticarete daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunun için biz kamu olarak gerekli çalışmaları yapacağız ancak özel sektörden de destek bekliyoruz" dedi.