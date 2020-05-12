800 bin esnafa 20 milyarlık destek

Türkiye yeni tip korona virüsün etkisini ve yayılma hızını kırarken, piyasada üretimi artırmak ve sanayi çarklarını yeniden hızlandırmak için "adım adım işe dönüş" başladı. Salgın nedeniyle dükkânını, mağazasını, salonunu kapatan binlerce esnaf dün itibariyle kontrollü şekilde işbaşı yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destek paketlerine başvuran 950 bine yakın esnafın 800 bininin süreçleri tamamlandı. Bu kapsamda esnafa verilen destek 20 milyar liraya yaklaşırken, zararların telafisi için hem ulusal hem de bölgesel desteklerin süreceği açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda esnaf için önemli adımların atıldığını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekonomik İstikrarı Kalkanı kapsamında 2.5 milyon esnafa "İşletme Kredisi, Ticari Kart Desteği, İşe Devam Kredi Desteği, Temel İhtiyaç Kredisi" desteklerinin sunulduğunu anımsattı. Pekcan, "Hazine destekli faiz indirimli kredi uygulaması kapsamında esnafımız desteklenmeye davam ediliyor" dedi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bakan Pekcan, Kovid-19 salgınının Türkiye'deki seyrinin dikkatle takip edilerek, ticaret faaliyetlerinde yaşanan olumsuzluklara ilişkin sektör bazında ilgili meslek kuruluşlarıyla görüşme ve değerlendirmelerin yapıldığını söyledi. Bakan Pekcan, "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkârımızın bu kapsamda uğradığı zararların telafi edilmesi için ulusal ve bölgesel bazda yapılabilecekler üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.



HESAPLARA YATIRILDI

Bugüne kadar 950 binin üzerinde esnaftan, destek adımlarına talep geldi. Bunların büyük bölümü tamamlandı ve talep ettikleri kredi tutarı hesaplarına yatırıldı. İşletmelerden de yaklaşık 160 bin talep geldi ve yine bu firmaların da büyük bölümünün finansman tahsisi tamamlandı.

Hazal ATEŞ