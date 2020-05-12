Çok sayıda ürüne ilave gümrük vergisi getirildi

Yerli sanayinin, artan ithalat baskısına karşı korunması için harekete geçen hükümet, bazı ürünlere ilave gümrük vergisi uygulaması getirdi. İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, müzik aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar ile bazı muhtelif ürünlere 30 Eylül'e kadar geçici olarak yüzde 30'a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak. Söz konusu ürünler 1 Ekim'den itibaren yüzde 25'e kadar değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanması hükme bağlandı.