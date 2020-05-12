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Dikkat! Ödeme için son günler

Arazi, arsa ve binalar için servete dayalı olarak tahsil edilen vergisi ödemelerini isteyenler tek seferde yapabilirken isteyenler iki taksit şeklinde ödeyebiliyor. Vergilerin ödenmemesi veya gecikmesi durumunda ise cezası aylık olarak işletiliyor. Borca ait olan taşınmazın satılması durumunda tapu dairesinde işlem yapılması için mutlaka borcun ödenmesi isteniyor. olarak bilinen Bina Vergisi ödemelerinin ilk taksiti için sayılı günler kaldı.

Dikkat! Ödeme için son günler

12.05.2020, 09:51

Emlak Vergisi olarak bilinen Bina Vergisi ödemelerinin ilk taksiti için sayılı günler kaldı.

Mayıs ayının sonuna kadar ödenmesi gereken Emlak Vergisi, belediyelerin internet sitelerinden online olarak kredi kartıyla ödenebiliyor.

Emlak Vergisi'nin ödenmemesi halinde cezai işlem olarak vergi tutarına faiz işleniyor. Ayrıca konut ya da dükkan satışı gerçekleştirilecekse vergi ödenmeden tapu devir işlemleri yapılamıyor.

Şehirlere göre değişiklik gösteren Emlak Vergisi, evin, dükkanın bulunduğu sokak, cadde gibi etkenlerle de artıyor ya da azalabiliyor.

Emlak Vergisi'nin ikinci taksiti Kasım ayının sonuna kadar ödenebiliyor. İstenirse iki taksit de tek seferde ödenebiliyor.

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