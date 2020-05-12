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Dikkat! Ödeme için son günler

Arazi, arsa ve binalar için servete dayalı olarak tahsil edilen emlak vergisi ödemelerini isteyenler tek seferde yapabilirken isteyenler iki taksit şeklinde ödeyebiliyor. Vergilerin ödenmemesi veya gecikmesi durumunda ise cezası aylık olarak işletiliyor. Borca ait olan taşınmazın satılması durumunda tapu dairesinde işlem yapılması için mutlaka borcun ödenmesi isteniyor. Emlak Vergisi olarak bilinen Bina Vergisi ödemelerinin ilk taksiti için sayılı günler kaldı.