Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 12 Mayıs Salı döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro yükseldi mi? soruları özellikle döviz yatırımcısı tarafından takip ediliyor. Türkiye genelinde tecrit önlemlerinin haftanın ilk işlem günü itibarıyla kademeli kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte olası gelişmeler ile birlikte dövizler yeni güne düşüşlerle başladı. Dün 7,0756'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? İşte 12 Mayıs Salı günlük döviz kuru...

KÜRESEL PİYASALAR, ABD'NİN ENFLASYON VERİLERİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalar, bugünden itibaren ABD'nin enflasyonu ile hareketlenecek veri takvimine odaklanırken, borsalarda karışık bir seyir izleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artışın ivme kaybetmeye devam etmesi, hükümetlerin karantina tedbirlerini gevşetme konusunda elini güçlendirirken, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançoları salgının ekonomiye etkilerinin daha net görülmesine imkan sağlıyor.

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 200 bini aşsa da artışın ivme kaybetmesi ve iyileşen kişi sayısının da 1 milyon 500 bini aşması, ekonomilerin hızlı bir şekilde yeniden açılacağına yönelik iyimserliği artırdı.

Avrupa tarafında, başta İtalya olmak üzere borç yükü nedeniyle tedirginliğe neden olan ekonomiler, karantina tedbirlerinin hafifletilmesine yönelik gelişmelere karşın piyasalar ve avro üzerinde baskıya neden oluyor. Avro/dolar paritesi, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,08 sınırına kadar gerilemesi sonrası tepki alımlarıyla 1,0810 seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 99.000 puanı aşamayan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 97.792,23 puandan tamamladı ve düşüşünü üst üste 7'nci işlem gününe taşıdı. Dün 7,0756'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,0590 seviyesine geriledi.