Geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı 8976

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Haftası mesajında Türkiye'nin 2002'den bu yana sosyal güvenlik sisteminin gelişimine dikkat çekti. "Sosyal güvenceniz yoksa sadece aylık 88.29 lira prim ile bütün aileniz GSS kapsamında. 18 yaş altı bütün çocuk ve gençlerimiz koşulsuz şartsız genel sağlık sigortası kapsamında" ifadelerini kullanan Bakan Selçuk, 2002 yılında 5423 olan geri ödeme listesindeki ilaç sayısını 8976'ya yükselttiklerini söyledi. SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz da, Kovid-19 salgını süresince dünyanın önde gelen birçok ülkesinin sağlık hizmetinin iflas noktasına geldiğini anımsatarak, "Sağlam temeller üzerine inşa edilen genel sağlık sigortası sistemimiz ve alınan tedbirlerle ülkemiz dünyaya örnek bir başarıya imza attı" dedi.