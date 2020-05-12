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İncirde aflatoksinle mücadele başladı

İncirde aflatoksinle mücadele başladı
Giriş Tarihi: 12.5.2020

Aydın'ın en önemli geçim kaynağı olan incirde kalite ve verimi etkileyen aflatoksin oluşumunu engellemek için çiftçilere ekşilik böceği tuzağı dağıtıldı. Ege İhracatçı Birlikleri'nce yaptırılan 4 bin 200 incir ekşilik böceği tuzakları, Kuyucak ve Buharkent'teki üreticilere ulaştırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, "Ekşilik böcekleri ürün kaybının yanı sıra başta aflatoksin oluşturan etmenler olmak üzere meyve içinin ekşimesine ve çürümesine yol açan pek çok zararlı hastalık etmenlerini de meyveden meyveye bulaştırarak önemli zararlara yol açıyor" dedi. Ökdem, üreticilerin temin ettikleri tuzakları ağaçlara asarak mücadeleye başlamaları gerektiğini söyledi.

KAZIM YÖRÜKCE

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