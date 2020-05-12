Küresel çetenin tuzağı çöktü! Yatırımcının gözü Türkiye'de...

İşte Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nun "Albayrak... Yabancılar... Tuzaklar..." adlı köşe yazısı:Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiği video konferansın Londra merkezli kur operasyonuna rağmen başarılı geçtiği anlaşılıyor.Yabancı yatırımcıların "tatmin edici" bulduğu açıklamalarda şu konuların altını çizdiği belirtiliyor.Türkiye, Kovid19 salgınını iyi yönetti ve bu sayede ekonomide de erken toparlanma sürecine girebilir.Hayatı normalleştirmeye dönük kademeli önlemler dizisi içinde Türk halkının gösterdiği dinamizm, ekonomik aktivitenin öngörülenden de hızla başlanabileceğine işaret ediyor.

Türkiye, yeni küresel tedarik zincirinde stratejik konuma yükseliyor ve bu duruma hazırlık yapıyor.