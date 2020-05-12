MÜSİAD’ın 30’uncu kuruluş yılına tebrik mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) 30'uncu kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
ANADOLU'NUN GENÇ EVLATLARI
Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Bu ülkenin üretimine ve refahına katkı yapmak için Anadolu'nun genç evlatları tarafından 30 yıl önce kurularak bugün büyük bir ailenin çatısı haline gelmiş MÜSİAD'ın kuruluş yıldönümünü tebrik eder, ülkemize ve ekonomimize sundukları kıymetli katkıların sürekliliğini dilerim" ifadelerini kullandı.
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