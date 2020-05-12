Sosyal güvenlikte gurur tablosu

Yeni tip korona virüsün yayılma hızını kıran Türkiye, güçlü sağlık sistemi ve sosyal politikalardaki başarısı ile birçok ülkeye örnek oldu. Hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla 83 milyon sosyal güvenlik şemsiyesi altına aldı. Avrupa ülkeleri, Amerika'da sağlık sistemi iflas noktasına gelirken Türkiye'nin genel sağlık sigortası sistemi büyük bir başarıya imza attı. Bu hafta "Sosyal Güvenlik Haftası"'nı kutlayan Türkiye'nin son 17 yılda sosyal güvenlikte ulaştığı gurur tablosu şöyle



7'DEN 70'E SOSYAL GÜVENCE:

Sosyal güvencesi olmayan sadece aylık 88.29 lira prim ile tüm ailesini GSS kapsamına alabiliyor, 18 yaş altı çocuklar ve gençler koşulsuz sağlık hizmetinden yararlanabiliyor.



HASTANE KAPILARI AÇIK:

Vatandaşlara 2 bin 421 sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda hizmet veriliyor. Acil vakalar, trafik ve iş kazaları, analık, yeni doğan bebekler ve madde bağımlılığı gibi hallerde de hiçbir şart aramaksızın bu hizmetler sunuluyor.

SÖZLEŞMELİ ECZANE SAYISI

26 BİNİ GEÇTİ: 2002 yılında geri ödeme listesinde 5 bin 423 olan ilaç sayısı bugün 8 bin 976'ya ulaştı. Yine 18 bin 100 olan sözleşmeli eczane sayısının da 26 bin 363'e yükseldiğini kaydetti. Tedavide ihtiyaç duyulan ilaç, optik, tıbbi cihazlar SGK ile sözleşmesi olan bütün kurumlardan alınabiliyor.

İLAÇ YELPAZESİ GENİŞLETİLDİ:

Sosyal Güvenlik Kurumu'nca ödemesi yapılan ilaç sayısı 8 bin 976'ya ulaştı. Genel sağlık sigortasının kapsamı ve geri ödemesi yapılan ilaç yelpazesinin genişliği özellikle pandemi döneminde bu alanda yapılan yatırımların yerindeliğini teyit etti.

SOSYAL REÇETELER DEVREDE:

Salgının görüldüğü ilk gündem bu yana güçlü sosyal reçeteler devreye alındı. Sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve sosyal hizmetlerde 83 milyonun hem gelirini hem sağlığını koruyucu adımlar atıldı. Bu süreçte 43 başlıkta sosyal yardımlarda artış yapıldı. Kısa çalışma ödeneğinden ücretsiz nakit desteğine kadar birçok başlıkta milyonlarca çalışanın hem işi hem de geliri korundu. Üç ayaklı sosyal yardım programı ile bugün itibariyle 5.5 milyona yakın vatandaşa biner lira nakdi destek sağlandı.

FATURAYI DEVLET ÖDÜYOR:

Bu süreçte yoğun bakım tedavi ücretleri iki katına çıkarıldı. Bakım hizmetleri ödeme kapsamına dâhil edildi, tanı konulan her hasta için hastaneye 660 lira ödenecek. Yoğun bakım şartlarında virüsün tedavisinde kullanılan 2 ilaç da geri ödeme kapsamına alındı.

SİGORTALI SAYISI YÜZDE 83

ARTTI: Hükümet iktidara geldiğinde 12 milyon aktif sigortalı sayısı bu yılın Şubat ayı itibariyle yüzde 83 artışla 21.9 milyon kişiye ulaştı. Yine 2002'de 6.5 milyon olan gelir veya aylık ödenen kişi sayısı aynı dönemde yüzde 100 artışla 13 milyon kişiye ulaştı.