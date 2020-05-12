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Haberler Ekonomi Tersanelerde üretim hız kesmiyor

üretim hız kesmiyor

Tersanelerde üretim hız kesmiyor
Giriş Tarihi: 12.5.2020

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'ndeki 15 tersanede korona virüs tedbirleri ile birlikte üretime devam ediliyor. Marmaris'in 65 kilometre kırsalında bulunan, 2 bin 89 nüfusa sahip turistik Bozburun Mahallesi'nde, büyüklü küçüklü 15 tersanede toplam 300 usta, çeşitli uzunluklarda ahşap gulet ve yelkenli tekne yapımını sürdürüyor. Müşterinin istediği ahşap, lüks ve elektronik donanıma göre 17 ile 64 metre arasında uzunluğa sahip ahşap guletler, 2.5 milyon ve 25 milyon dolar arasında fiyatlarla satılıyor. Yapım aşamaları 18 ile 24 ay arasında değişen özel yapım ahşap teknelere, dünya çapındaki yarışmalarda çeşitli dereceler veriliyor.

"YATIRIMLAR BATAR"
Tersane işletmecisi ve ahşap tekne imalatı ustası Süleyman Acun, "Tersanelerimizde üretim devam etmeli. Bir umutsuzluğa sevk olursak yatırımlar batar. İş güvenliği ve sağlığı tedbirlerimizi alıp, üretime devam ediyoruz" dedi.

VURAL EFECİK

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