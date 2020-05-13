Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri takip ediliyor. İstanbul serbest piyasada dün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,24 azalışla 383,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 382 bin 500 lira, en yüksek 388 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,22 azalışla 383 bin liradan tamamladı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 13 Mayıs Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 382,80
Satış: 382,94
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 618,50
Satış: 629,50
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 1.236,90
Satış: 1.258,50
TAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 2.038,28
Satış: 2.079,29
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 2.110,00
Satış: 2.142,00
UZMAN YORUMLARI
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Ons altının 1.748 dolara çıktıktan sonra bir miktar gevşemesini normal karşılamak gerekiyor. Olumlu haber akışları nedeniyle altında aşağı doğru düzeltmeler olmaya devam edecektir. Tersi durumda pandemi nedeniyle dünya ülkelerinden gelecek olumsuz haberler de mevcut tabloyu ve ons fiyatlarını yeniden 1.700 dolar rakamlarının üstüne taşıyabilir." dedi.
Altın fiyatları ne kadar? 13 Mayıs Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.