Haberler Ekonomi Altın fiyatları ne kadar? 13 Mayıs Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı’da 382,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 382,60 liradan, 2 bin 502 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 532 liradan, 344 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348 liradan, 2 bin 440 liradan alınan tam altın 2 bin 460 liradan, bin 245 liradan alınan yarım altın bin 255 liradan ve 622 liradan alınan çeyrek altın 627 liradan satıldı. Güvenli liman olması sebebiyle sıklıkla tercih edilen altın bugüne nasıl başladı? Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 13 Mayıs Çarşamba altın fiyatları....