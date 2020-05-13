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Haberler Ekonomi Altın fiyatları ne kadar? 13 Mayıs Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

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yükseldi mi? , ne kadar? Dün Kapalıçarşı’da 382,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 382,60 liradan, 2 bin 502 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 532 liradan, 344 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348 liradan, 2 bin 440 liradan alınan tam altın 2 bin 460 liradan, bin 245 liradan alınan bin 255 liradan ve 622 liradan alınan çeyrek altın 627 liradan satıldı. Güvenli liman olması sebebiyle sıklıkla tercih edilen altın bugüne nasıl başladı? Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte Çarşamba altın fiyatları....

Altın fiyatları ne kadar? 13 Mayıs Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

13.05.2020, 09:19

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri takip ediliyor. İstanbul serbest piyasada dün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,24 azalışla 383,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 382 bin 500 lira, en yüksek 388 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,22 azalışla 383 bin liradan tamamladı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 13 Mayıs Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 382,80
Satış: 382,94

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 618,50
Satış: 629,50

YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 1.236,90
Satış: 1.258,50

TAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 2.038,28
Satış: 2.079,29

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 2.110,00
Satış: 2.142,00

UZMAN YORUMLARI
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Ons altının 1.748 dolara çıktıktan sonra bir miktar gevşemesini normal karşılamak gerekiyor. Olumlu haber akışları nedeniyle altında aşağı doğru düzeltmeler olmaya devam edecektir. Tersi durumda pandemi nedeniyle dünya ülkelerinden gelecek olumsuz haberler de mevcut tabloyu ve ons fiyatlarını yeniden 1.700 dolar rakamlarının üstüne taşıyabilir." dedi.

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