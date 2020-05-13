AVM’lere 2 günde yaklaşık 2,4 milyon kişi gitti

Salgın sonrası kapılarını açan AVM'lere ilk 2 gün yaklaşık 2,4 milyon kişi gitti. Bu rakam koronavirüs öncesi günlere oranla oldukça düşük. Öte yandan sektör temsilcileri, AVM'lere maskesiz girmek isteyenlerin polise bildirilmesi kararını aldı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede sağladığı başarı, bazı sektörlerde normalleşme adımlarının atılmasını da beraberinde getirdi. Bu kapsamda yeni dönemde kapılarını ilk açan yerlerden biri AVM'ler oldu.



11 Mayıs itibarıyla hizmet vermeye başlayan alışveriş merkezilerinde henüz tüm mağazalar açılmasa da haftanın ilk gününden itibaren vatandaşlar AVM'lere gitmeye başladı. Peki ilk 2 günde ortaya nasıl bir tablo çıktı, AVM'ler ve ziyaretçiler tedbirlere ne kadar uydu?



AMAÇ KAR ETMEK DEĞİL



TRT Hbaer'in haberine göre AVM'lerin kapılarını açarken kar etmek değil, Türkiye'nin sosyal hayatına katkı sağlayabilmek düşüncesiyle hareket ettiğini belirten Altaş, "Eğer böyle olmasaydı biz mayıs ayında kira almayacağız demezdik. Mayısta tek kuruş gelirimiz olmadan kapılarımızı açmak, vatandaşlarımızı ağırlamak istedik. Normalleşme sürecine elimizden gelen desteği verebilmek adına faaliyetlerimize başladık" dedi.Ziyaretçi sayısı 5'te 1'e düştü



AVM'leri ilk 2 gün yaklaşık 2,4 milyon vatandaşın ziyaret ettiği bilgisini paylaşan Prof. Dr. Hüseyin Altaş, şöyle devam etti: "İlk etapta AVM'lerin bir kısmını açtık. Bildiğiniz üzere ülkemiz genelinde 436 AVM var ve bu süreçte 356 AVM ziyaretçi kabulüne başladı.



Normalde yıllık 2,4 milyar ziyaretçi girişi var ülkemiz genelindeki AVM'lerin. Bu rakamların tabi ki koronavirüs döneminde düşmemesi imkansızdı. İlk 2 gün için normal döneme göre vatandaşların yüzde 20'sinin geldiğini gördük. Bu da günlük 1,2 milyon civarı ziyaretçi yapıyor. İki gün için sayı yaklaşık 2,4 milyon ziyaretçi anlamına geliyor.



"MASKESİZ GİRMEK İSTEYEN OLURSA AVM'YE POLİS ÇAĞRILACAK



AYD Başkanı Altaş, çok küçük bazı aksamalar dışında AVM'lerin yeni döneme iyi ayak uydurduğunu ve tedbirlere sıkıca bağlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"İlk gün biraz zorluk yaşasak da hemen toparlandık ve tedbirlere tam anlamıyla uyulması adına elimizden gelen tüm çabayı sergiledik. Bazı sıkıntıların olduğu AVM'leri bizler de gördük ve hemen adım attık.



Sosyal mesafe ve maske konusunda çok net bir duruşumuz var. Tüm üyelerimize bu konudaki hassasiyetimizi bir kez daha ifade ettik. Maske takmayan vatandaşların AVM'ye girmemesi konusunda kararlıyız. Bu noktada zorluk çıkaran herhangi bir ziyaretçimiz olursa durumu kolluk güçlerine haber verme kararı aldık. Bizim için toplum sağlığı son derece önemli."



AVM'lerle ilgili özellikle havalandırma konusunda yanlış haberlerin kamuoyunda yer aldığına dikkat çeken Altaş, bu durumun gerçeği yansıtmadığını şu sözlerle anlattı:



"AVM'lerde dışarıdaki temiz havayı alıp, içerideki pis havayı atan sistemler var. Bunlar için çalışan son derece profesyonel ekiplerimiz, son teknoloji ekipmanlarımız var. Buna oldukça kafa yoran bir yapıyız. Hal böyleyken AVM'lerle ilgili havalandırma sorunu varmış gibi yapılan algıları doğru bulmuyoruz."



FRANSA'DAKİ FOTOĞRAF TÜRKİYE'DE ÇEKİLMİŞ GİBİ SERVİS EDİLDİ



Altaş, özellikle sosyal medya mecralarında AVM'lerle ilgili aslı olmayan içerikler paylaşıldığını vurgulayarak, "ATM ya da doğal gaz kuyruklarını AVM kuyruğu diye servis edenler oldu. Hatta ülkemizde de faaliyet gösteren bir giyim markasının Fransa'daki mağazasının önünde salgın öncesinde çekilen bir fotoğraf bile sanki bu olay Türkiye'de yaşanmış gibi yayınlandı. Bunlar bizi son derece rahatsız ediyor. Bu tür yalan yanlış haberler sadece AVM'ler için değil toplumumuz için de son derece zarar veren türden" şeklinde konuştu.