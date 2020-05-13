Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan DEİK paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleriyle yaptığı video konferans toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleriyle COVID-19 salgınının ekonomimize etkilerini gidermek ve sonrası döneme en iyi şekilde girmek için attığımız adımları ve politikalarımızı konuştuk. Türkiye'yi üretim ve ihracatta çok daha iyi bir noktaya hep birlikte taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleriyle COVID-19 salgınının ekonomimize etkilerini gidermek ve sonrası döneme en iyi şekilde girmek için attığımız adımları ve politikalarımızı konuştuk.



Türkiye'yi üretim ve ihracatta çok daha iyi bir noktaya hep birlikte taşıyacağız. pic.twitter.com/kVJEfbAbcB — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 13, 2020

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