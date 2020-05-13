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'tan DEİK paylaşımı

, (DEİK) üyeleriyle yaptığı video konferans toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan DEİK paylaşımı

13.05.2020, 19:24 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020,19:49

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleriyle yaptığı video konferans toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleriyle COVID-19 salgınının ekonomimize etkilerini gidermek ve sonrası döneme en iyi şekilde girmek için attığımız adımları ve politikalarımızı konuştuk. Türkiye'yi üretim ve ihracatta çok daha iyi bir noktaya hep birlikte taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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