Kadir Amca’ya destek geldi

İzmir'in Tire ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle 2 aydır mesleğini yapamayan 83 yaşındaki ayakkabı boyacısı Kadir Kayak'ın hafta sonundaki 4 saatlik sokak izninde boya sandığının başına oturması vicdanları sızlattı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçen AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı ve yönetim kurulu, Kadir Amca'yı gece evinde ziyaret etti. Başkan Falakalı ve ekibi, devletin her koşulda vatandaşına sahip çıktığını ifade etti.

ERDOĞAN'IN SELAMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamıyla Kayak ailesinin kapısın çaldıklarını belirten Falakalı, "Sosyal medyadaki görüntüler bizi derinden etkiledi. Kaymakamımız Fatih Çobanoğlu, yardımların yerine ulaşmasında büyük hassasiyet gösteriyor. Kadir amcamız ve eşine Mayıs başından bu yana bin 345 lira yaşlılık aylığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla toplam bin lira nakdi yardım ve iki kez erzak yardımı yapıldı. Evinin çatısı ve acil tadilatları için de vakıf kanalıyla 7 bin 500 lira ödenek çıkarıldı" diye konuştu.

AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, Kadir Kayak'ı evinde ziyaret etti ve ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Nadir UYSAL