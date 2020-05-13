Korona fırsatçıları yollarda!

İzmir'de bilet bulamayan yolcuların peşine düşen korsanlar, bilet fiyatının 2-3 katı bedelle yolcu taşıyor. Korsan taşımacıların, İzmir'den Van'a bin liraya yolcu taşıdıkları belirtildi. Otogarda işletmecilik yapan otobüs firması yetkilisi Şener Çokyücen, "Biz bu dönemde kurallara uyarak faaliyetimizi sürdürüyoruz. Örneğin yolcu Karadeniz'e gidecek. Aracımız 13.00'te gidiyor. Buraya 14.00'te geldiyse birkaç gün sonraya ertelemek zorunda kalıyoruz. Bunu fırsat bilenler yolcuları takip edip, fahiş fiyata ikna ediyor" dedi. Çokyücen, bu yolculukların sağlıklı olmadığını, herhangi bir kaza durumunda vatandaşın karşısında bir muhatap bulamayacağını söyledi.