“Türk turizmi bunu da atlatır”

Korona virüs vakalarının azalmasıyla birlikte bazı illerdeki seyahat kısıtlamasının kaldırılması turizmcilerin yüzünü güldürdü. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı (ETİK) Mehmet İşler ve Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, turizm sektörünün alınan tedbirler kapsamında sezona hazır olduğunu söyledi. Turizm sezonundan umutlu olduklarını belirten İşler, "Alınan kararların turist cenneti olan ve butik turizm yapan Ege Bölgesi başta olmak üzere sektöre olumlu yansıyacağına inanıyorum. Biz Ege Bölgesi olarak tüm tesislerimizle sezona hazırız. Turistlerimizi bekliyoruz" dedi. Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden ise "Bakanlığımızın belirttiği önlemlere harfiyen uyuyoruz. Korona salgını nedeniyle hizmete kapattığımız otellerimizi Haziran itibariyle açacağız" diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir komisyon tarafından turizm sektörü için bir sertifikasyon hazırlığı yapıldığını duyururken, uluslararası geçerliliği olması planlanan bu sertifikasyon için otellerin belirli hijyen ve güvenlik şartlarını yerine getirmeleri gerektiği açıklanmıştı.





SÜREÇ İYİ YÖNETİLDİ

Kovid sürecinde tüm bakanlıkların kendi sektörlerine hakim olarak çok büyük bir başarı sergilediklerini ve süreci çok iyi yönettiklerini belirten Mehmet İşler, "Avrupa'ya göre salgını en az hasarla atlattık. Vaka sayısını azalttık. Turizm sektörü olarak bu yıldan umutluyuz" diye konuştu.



"TÜRK TURİZMİ BUNU DA ATLATIR"

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek kademeli normalleşme haberlerini bekliyor. İlçede otel ve turistik tesis işletmeciliği yapan Sebahattin Karaca, bu sezonun favori konusunun hijyen ve dezenfeksiyon olduğunu söyledi. 40 yıldır sektörde olduğunu belirten Karaca, "Bu 40 yıl içinde çok türlü olumsuzluklar yaşadık. Hepsini de bir şekilde bertaraf edebildik. Türkiye'de çok iyi turizmciler var. O turizmcilerin sayesinde koronavirüsten de olabildiğince az zararla sıyrılıp, eski günlerimize kavuşacağımıza inancım tam" dedi.



İŞTE TURİZMDE YENİ DÖNEMİN ÖZELLİKLERİ:



HER YERDE SOSYAL MESAFE



Tesislerde sosyal mesafe planı uygulanacak, yığılma yaşanabilecek yerlerde yer işaretlemeleri yapılacak. İşletmede çalışan personele, uygulanacak kurallar ve protokollerle ilgili eğitim verilecek.

GİRİŞLERDE ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Çalışanların giriş çıkışlarda ateşi ölçülecek ve biyometrik yüz tarama sistemi ile takibi sağlanacak.

ÇALIŞANA HİJYEN SERTİFİKASI

Çalışanların MEB onaylı hijyen sertifikasına sahip olması gerekecek.

AÇIK BÜFE SERVİSİNE DEVAM

Açık büfelerin kaldırılması zorunlu olmayacak. Uygulamanın sürdürülmesi durumunda, büfede bulunan yiyecekler görevliler tarafından verilecek ve arada cam siperlik bulunacak.

SPA VE HAMAM 30 DAKİKA

SPA, hamam ve fitness salonları açık bulunacak. Ancak maksimum süre 30 dk olacak.Her 30 dakikanın adından, bu merkezler 15 dk temizlenip dezenfekte edilecek.

MASALARIN ARASI 1.5 METRE

Yemek masaları arasında 1 buçuk metre, sandalyeler arasında ise 60 santim sosyal mesafe bulunacak.

Tolga TEKİN