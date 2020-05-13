Ziraat Bankası ve Migros’tan çiftçiye büyük destek

Çiftçiler ürünlerini Migros kanalıyla doğrudan tüketiciye ulaştırırken, paralarını peşin almaları için Migros ile Ziraat Bankası işbirliği yaptı. 'Üretici Finansman Sistemi'ne ilişkin protokolü, Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu ve Ziraat Bankası Tarım Bankacılığından Sorumlu Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf imzaladı.

FİYATLAR DENGELENECEK

Çiftçi-market-banka işbirliği ile ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen proje kapsamında çiftçiler, Migros'ta satılacak ürünlerinin bedelini vade beklemeden Ziraat Bankası'ndan peşin alabilecek. Proje ile ürünlerini Migros'a satan üreticilere, ürünleri daha raflarda tüketicilere sunulurken alacaklarının ödenmesi Ziraat Bankası tarafından yapılacak. Üreticilerin alacaklarını daha kısa sürede tahsil etmesi sağlanırken, tedarik zincirindeki aracılar azaltılarak gıda fiyatlarının dengelenmesine de katkı sağlanacak.