‘Birbirimize can suyu olalım’

Şartlar oluştukça diğer meslek kollarında da normalleşme adımları atılacaktır" dedi. Bu noktada öneride bulunmak istediklerini dile getiren Mutlu, "Çalışmaya başladığımız zaman birbirimize sahip çıkalım. Müşterisini, siftah yapmayan komşusuna yönlendiren Ahi geleneğini özümsemiş esnaf sanatkarlar, zor günlerde birbirine destek olmalı. Şu unutulmasın ki, yardımlaşma kültürü Ahilik geleneğinden çıkmıştır. Örneğin bugünkü sosyal Güvenlik Kurumu'nun temeli, Ahi Orta Sandığı uygulamasından filizlenmiştir. Böyle bir geleneğe sahip üyelerimiz de zor süreçte üzerine düşeni yapmalıdır" diye konuştu.

HEM ÜRETEN HEM TÜKETEN

Esnaf sanatkarların hem üretici hem de tüketici olduğuna dikkat çeken Mutlu, "Birbirimizin müşterisi olalım ve alışverişlerimizde toleranslı davranalım. Örneğin ben sürekli tıraş olduğum berbere gittiğimde, kapalı olduğu ayı da düşünerek iki üç tıraş parası ödeyeceğim. Ailemizle akşam kahvesini evimizde değil, açıldığında komşumuz olan kafede içelim. Mahalle bakkalını tercih edelim. Eti kasaptan, sebze meyveyi manavdan, ekmeğimizi fırından alalım. Ayağa kalkan esnaf arkadaşımıza ilk yardım elini biz uzatalım, ona ilk can suyunu biz verelim. Böyle küçük jestler hem moralleri yükseltir, hem de ticari sirkülasyona destek olur" dedi.





KENT NÜFUSUNUN DÖRTTE BİRİ

Artan ticari sirkülasyonun ekonomik ve sosyal yaşamda canlanmayı da beraberinde getireceğini vurgulayan İESOB Başkanı Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir'de yanında çalışanlar ve aileleriyle birlikte esnaf sanatkarlar nüfusun dörtte birini oluşturmaktadır. İmkanlar dahilinde sergileyeceğimiz dayanışma modeli, toplumu rahatlatacak, ekonomik rahatlamayı tetikleyecektir." Mutlu konu ile ilgili şu örneği paylaştı: "Bilinen bir hikayede şehir dışında aracı arıza yapan bir esnaf mecburen bir otele gidip 200 liraya oda kiralar. Otelci 200 lira ile malzeme aldığı manava borcunu öder, manav da elbise diktirdiği terziye. Terzi bakkalla borcunu öder, bakkal da toptancısına. Toptancı şehir dışından misafiri gelince otelde yatırır, 200 lira yine otele döner. Aracın tamiri kısa süren müşteri oteli iptal edince, 200 lirasını da geri alır. 200 lira geldiği yere döner, ancak 200 liranın dönmesiyle oluşan ticari zincir ile en az 6 ekonomik birim rahatlar, borcunu öder, piyasalar canlanır. Bizim de önerdiğimiz esnaf dayanışması başarılı şekilde uygulandığı takdirde, toplumun diğer ekonomik ve sosyal kesimleri de harekete geçer ve kısa vadede hissedilebilir bir rahatlama sağlanabilir."