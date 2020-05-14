Çesme projesinde acele kamulastırma kararı iptal edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı Çeşme projesi ile ilgili alınan 'acele kamulaştırma kararı' iptal edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi projesi için verilen acele kamulaştırma kararı iptal edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Çeşme projesi kapsamında Çeşme, Alaçatı ve Urla'yı içine alan alanda çok sayıda parselde acil kamulaştırma kararı alınmıştı. Bakanlık daha sonra bazı kamulaştırma kararlarını iptal etmişti.