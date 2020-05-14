Ekonomik İstikrar Kalkanı 240 milyar TL’ye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kovid 19 pandemisi ile mücadelede devreye alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarının 240 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı. Bu miktarın milli gelirin yüzde 5'i olduğunu belirten Albayrak, "Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü çarpan etkisiyle ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yüzde 11'ine denk gelmektedir" dedi. Albayrak, mali önlemlerin milli gelire oranında Fransa'nın yüzde 5, Almanya'nın yüzde 4.9, İtalya'nın ise yüzde 1.4 seviyesinde kaldığını söyledi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) video konferans ile düzenlediği toplantıda konuşan Albayrak, "Ekonominin tüm paydaşlarıyla görüşmelerimizi ve istişarelerimizi sürdürüyoruz. Bugün de DEİK ailesi ile gerek salgının ekonomimize etkilerini gidermenin yollarını, gerekse Türkiye ekonomisi için yeni sürecin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için atılacak adımları konuşalım istedik" dedi.

5 MİLYON AİLEYE YARDIM

Pandemi sürecinde yaklaşık 5 milyon aileye nakdi yardım yaptıklarını aktaran Albayrak, "İşini kaybeden vatandaşlarımızı da yardım kapsamına aldık. 'İşe devam' paketi kapsamında 190 bin 453 KOBİ'ye 137 milyar TL finansman sağlandı" diye konuştu. Bakan Albayrak, 1 milyon 16 bin 600 esnafa da 23 milyar TL'nin üzerinde finansman desteği sağladıklarını söyledi. Albayrak, salgın süresinde olduğu gibi salgın sonrasında da tüm imkanlarla vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.



"HEDEFLERİMİZE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

"Yüzde 24 olan politika faizlerinin yüzde 8.75'e düştüğü, piyasa faizlerinin yüzde 7-8'lere düştüğü, enflasyonda tek haneleri gördüğümüz bir başarı dönemi yakaladık" diyen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün de salgının ekonomimize etkilerini gidereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Siyasi ve tabanı olmayan tartışmalar oluyor. Şahsım özelinde konuşuyorum; hiçbir dönem bu enerji tüketen, ülkeye faydası olmayan dili ve içeriği muhatap almadan hedefimize emin adımlarla yürüyoruz."



"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ BİLANÇOSU ORTADA"

Bakan Albayrak, "Türkiye sağlam bilançosu ile bu süreci en rahat atlatacak ülkelerden birisidir." diyerek, dünya ülkelerinin borçluluk durumuna bakıldığında, net borçluluğun milli gelire oranının bunun en önemli göstergesi olduğunu söyledi. Türkiye'de bu oranın yüzde 32.5 olduğuna işaret eden Albayrak, İtalya'da bu oranın yüzde 135, Portekiz'de yüzde 120, Belçika'da yüzde 99, Fransa'da yüzde 98 olduğuna dikkat çekti.



TÜRKŞEKER'DEN ÇİFTÇİYE 30 MİLYON LİRA

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER), hububat üretimi ve ayçiçeği için sözleşme yapan 2 bin 560 çiftçiye 30 milyon lira avans ödedi. TÜRKŞEKER hububat üreticilerine ton başına; buğday için 300, arpa için 250, mısır için birinci avans olarak 150 lira ödedi. Yeni sözleşme yapılan çiftçilere avansları 20 Mayıs'ta ödenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, TÜRKŞEKER'in sözleşmeli tarım modeliyle çiftçinin nakit avansını ödeyeceğini söylemiş ve "Çiftçi krediye muhtaç olmadan, borca girmeden üretim yapacak" müjdesini vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: Destek 240 milyar TL'ye ulaştı