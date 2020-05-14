  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Sanayi üretimi rakamları açıklandı! Koronavirüs etkisi...

rakamları açıklandı! Koronavirüs etkisi...

Türkiye İstatistik Kurumu (), 2020 yılı Mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Koronavirüs salgınının etkisiyle düşen yıllık bazda yüzde 2, aylık bazda ise yüzde 7,1 oranında geriledi.

Sanayi üretimi rakamları açıklandı! Koronavirüs etkisi...

14.05.2020, 11:08

Foreks anketinde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık beklentisi %2,8 seviyesindeydi.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,9 azaldı.

Sanayi üretimi aylık %7,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2, imalat sanayi sektörü endeksi %7,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,7 azaldı.

ARINDIRILMAMIŞ VERİLER

Sanayi üretimi arındırılmamış verilerle yıllık %1,3 düşüş gösterdi. Foreks anketinde beklenti %2,0 artış olacağı yönündeydi. Aylık bazda üretim yüzde 1,8 arttı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sanayi üretimi rakamları açıklandı! Koronavirüs etkisi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA