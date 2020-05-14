Sanayici Cengiz Beşok hayatını kaybetti

İzmir'in tanınmış sanayici ve işadamlarından Beşok Kalıp ve Plastik Fabrikası'nın sahibi Cengiz Beşok hayatını kaybetti. 3 çocuk babası 64 yaşındaki işadamının 8 aydır hastanede kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Aynı zamanda Ege Bölgesi Sanayi Odası Diğer Plastik Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi'nde Komite Başkan Yardımcılığı yapan, Kemalpaşa Sanayiciler ve İşadamları Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Beşok, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Çiğli Özel Kent Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. İki yıl önce kanser teşhisi konulan, son 8 aydır da rahatsızlığı nedeni ile özel hastanede tedavi gören Beşok'un ölümü yakınlarını yasa boğdu. Cengiz Beşok'un İzmir Ticaret Odası Meclis üyesi olan kardeşi Coşkun Beşok, ağabeyinin bugün öğle saatlerinde korona virüs tedbirleri nedeni ile mezarı başında kılınacak cenaze namazı sonrası Bornova Işıkkent'teki aile kabristanında defnedileceğini bildirildi.



METİN BURMALI