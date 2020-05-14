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Ticaret Bakanı Pekcan'dan uluslararası iş birliği açıklaması

,"Ekonomik toparlanma uluslararası iş birliğiyle sağlanacaktır. Önümüzdeki dönemde de ile ticari ilişkilerimizi derinleştirmek üzere gayret göstermeliyiz" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan'dan uluslararası iş birliği açıklaması

14.05.2020, 12:18 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020,12:59

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan, "Ekonomik toparlanma uluslararası işbirliğiyle sağlanacaktır. Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ticaretini ve ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek için gayret göstermeliyiz." dedi.

İşte Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Ekonomik toparlanma uluslararası işbirliğiyle sağlanacaktır. Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ticaretini ve ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek için gayret göstermeliyiz. Nakliyecilerimizin vizelerle ilgili sorun yaşadığına dikkat çekmek isterim. Vize başvurularında ve uzun süreli vize düzenlenmesinde esneklik getirilmesi için sizlerin desteğini talep ediyoruz. Aksi takdirde, malların taşınmasında arzu ettiğimiz verimliliği sağlamak güçleşecektir."

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