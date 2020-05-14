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Ürünler dezenfektasyon yapılıp gönderiliyor

Ürünler dezenfektasyon yapılıp gönderiliyor
Giriş Tarihi: 14.5.2020

Korona virüsle mücadele kapsamında lojistik firmaları, ürünleri sağlıklı bir şekilde yola çıkarıyor. İzmirli bir lojistik firması da, bütün önlemlerini üst düzeyde aldı. Tarım ürünleri ile tarım aletlerinin yanı sıra, traktör ve parçaları dahil olmak üzere çiftinin tüm gıda ürünlerinin uçak, gemi ve demiryolu ile gönderildiğini kaydeden firma sahibi Alp Tuğhan, "50'den fazla ülkeye gönderilen tüm ürün malzeme ve ekipman, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ve tam donanımlı ekiplerimiz tarafından dezenfekte ediliyor" diye konuştu.

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