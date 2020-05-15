Bahçe dekorasyonuna ilgi arttı

Korona virüs salgını nedeniyle evde kaldığımız bugünlerde bahçe, teras ve balkonlar gibi dış mekanlara olan ilgi gittikçe artıyor. L'unica Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Ali Samantır, bahçe mobilyasına yönelik talepte artış yaşandığını belirtti. Samantır, özellikle rahatlığın ön planda tutulduğu oturma gruplarına, fonksiyonel yemek masalarına, salıncaklara, sallanan sandalyelere, aydınlatmalara ve hem şömine hem de barbekü olma özelliğine sahip ürünlere ilginin arttığını söyledi.

DAYANIKLILIK ÖNEMLİ

Bahçe mobilyası seçerken dikkat edilmesi gereken pek çok faktör bulunduğunu ifade eden Samantır, bunların başında uzun yıllar boyunca formunu ve fonksiyonelliğini kaybetmeden kullanılabilmesinin geldiğini belirtti.