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Haberler Ekonomi Evde kalan vatandaş tadilata başladı

Evde kalan vatandaş tadilata başladı

Evde kalan vatandaş tadilata başladı
Giriş Tarihi: 15.5.2020

Pandemi süreciyle birlikte uzun süredir evde kalan vatandaş, kendini tadilata verdi. Bu sürecin bahar aylarına denk gelmesi de talepleri destedi. Online hizmet platformu Armut.com verilerine göre, ev tadilatı hizmetlerinde 2020 Mayıs'ın ilk haftasında gelen talepler 2019 Mayıs ayının ilk haftasına oranla yüzde 59 arttı. En çok ilgi gösterilen ev tadilatı boya ve badana olurken, en çok talep İstanbul'da oluştu.

CAM BALKONDA TALEP PATLAMASI
Boya ve badanadan sonra en çok talep alan hizmetlerin diğerlerini ise sırasıyla cam balkon, koltuk döşeme, sineklik, parke laminant, döşeme, mutfak dolabı yapımı oluşturdu. Son iki aydır talepleri artan cam balkon hizmeti için Mayıs ayının ilk 5 gününde, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 181 arttı.

Yavuz KARAMAN

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