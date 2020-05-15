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İşbirliği yapalım

, “Önümüzdeki dönemde - ticaretini ve ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek için gayret göstermeliyiz” dedi.

İşbirliği yapalım
Giriş Tarihi: 15.5.2020

AB büyükelçileri ile telekonferansla görüşen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, işbirliği ve dayanışma mesajı verdi. Pekcan, nakliyecilerin vize sorunlarına dikkat çekerek, "Vize başvurularında ve uzun süreli vize düzenlenmesinde esneklik getirilmesi için sizlerin desteğini talep ediyoruz. Aksi takdirde, malların taşınmasında arzu ettiğimiz verimliliği sağlamak güçleşir" diye konuştu.

"HER ZAMAN YARDIMCI OLUYORUZ"
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile görüşen Pekcan, Batı Balkanlar'daki AB'ye aday ülkelerin muafiyet kapsamına alındığını anımsatarak, "Türkiye'nin de AB tedbirinden muaf tutulan ülkeler arasında olmasını bekliyoruz. Türkiye AB üye ülkelerinden gelen taleplere yardımcı olmak için elinden geleni yapmaktadır. Bu süreçte ortaklarımızdan da aynı dayanışma ruhunu bekliyoruz. Bu sürecin zorluklarının üstesinden birlikte gelmeliyiz" dedi.



Bakan Pekcan telekonferans yöntemiyle AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile görüştü.

GÜMRÜK BİRLİĞİ E-TİCARETİ DE KAPSAMALI
Gümrük Birliği'ni güncellemenin önemini bir kez daha vurgulayan Bakan Pekcan, şöyle devam etti: "Kovid-19 salgını sürecinde ticarette payı giderek artan e-ticaret platformlarının önemini bir kez daha görmüş bulunmaktayız. Ancak maalesef Gümrük Birliği hizmet ticaretini ve e-ticareti kapsamıyor. Bu da büyük bir eksiklik olarak karşımıza çıkıyor."

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