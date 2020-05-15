Otobüsle en uzun mesafede tavan ücret 500 lıra

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bazı şehir giriş-çıkışlarının yasaklandığı ilk günlerde ortaya çıkan fahiş otobüs bileti fiyatlarının önüne geçmek için hazırladığı tavan fiyat çalışmasını tamamladı. Yurt içi yolcu taşımacılığında firmaların maliyetlerini de dikkate alarak, 31 Temmuz 2020'ye kadar uygulanmak üzere oluşturulan tavan ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile duyuruldu. Belirlenen tavan ücret tarifesi Katma Değer Vergisi (KDV) dahil olarak tespit edilirken, çocuklar ve engelliler için zorunlu indirimler ayrıca uygulanacak. Buna göre, tavan ücretler yol mesafesine göre değişiklik gösteriyor. 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira, 301-350 kilometre arası 150 lira, 626-700 kilometre arası 175 lira, 701-800 kilometre arası 200 lira, 901-1000 kilometre arası 250 lira tavan ücret alınacak. 2001 ve üzeri yol mesafesinde ise 500 lira tavan ücret uygulanacak.