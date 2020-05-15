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‘Sanayide rekabet gücümüzü artıracağız’

‘Sanayide rekabet gücümüzü artıracağız’
Giriş Tarihi: 15.5.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceklerini, her hal ve koşulda üretimi ayakta tutacaklarını söyledi. video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Varank, "Rekabet gücümüzü daha da artıracak politikaları tereddütsüz uygulayacağız. Böylelikle sanayimiz emin adımlarla yoluna devam edecek" dedi.
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