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Haberler Ekonomi “Temmuz’da Karadeniz’de sondaj yapacağız”

“Temmuz’da ’de sondaj yapacağız”

“Temmuz’da Karadeniz’de sondaj yapacağız”
Giriş Tarihi: 15.5.2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Enerji Zirvesi'nde yaklaşık 600 katılımcıyla video konferans yöntemi ile bir araya geldi. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi denklem dışında tutmak isteyenlerin oyunun dışında kaldığını söyleyen Bakan Dönmez, "Bizim çok daha önceden yaptığımız hazırlıklar vardı. Hem Doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de milli sondaj gemimiz Fatih ile derin sondajımızı yapacağız" dedi.

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