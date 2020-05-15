Tire Süt’ten teknoloji atağı

Tire Süt Kooperatifi, 900 bin TL değerindeki 'Büyük Paket Ot Balyalama' makinesini bünyesine kattı. Ortak kullanımlı makine parkında toplam 16 traktör ve 50'nin üzerinde iş makinesiyle ekimden, biçime ve paketlemeye kadar her konuda ortaklarına destek veren kooperatif, 'Büyük Paket Ot Balyalama' makinesini, İzmir Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle envanterine kazandırdı. Hayvancılıkta, en önemli konularından olan kaba yem üretiminde büyük faydalar sağlayan makine üreticiye zaman, maliyet ve su tasarrufu sağlayacak. Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, "İki bini aşkın ortağımız yeni makinemizden faydalanabilecek" dedi.

"ORTAKLARIMIZI KORUYORUZ"

Tire Süt Kooperatifi'nin her konuda olduğu gibi teknolojinin ortak kullanımı konusunda da model olduğunu belirten Eskiyörük, "Ortaklarımızın hayvanlarına yedirdikleri otunu biçip paketliyoruz. Yeni aldığımız makine ile 50-60 kilogramlık dilimler halinde 400 kilogramlık büyük paketleri aynı gün içerisinde kooperatifimizin iş makineleriyle taşıyabiliyoruz. Diğer hizmetlerimizde olduğu gibi kar amacı gütmüyor, ortaklarımızı koruyoruz" ifadelerini kullandı.





"DEVLETİN SAĞLADIĞI KAYNAKLARI DOĞRU KULLANIYORUZ"

Devletin sağladığı kaynakları doğru kullandıklarını, bunun da üreticiye yansıdığını kaydeden Başkan Mahmut Eskiyörük, "Kooperatifimiz bugüne kadar devletten ve belediyeden aldığı destekleri ve kaynakları doğru kullanarak üreticiyi koruyan güç olmuştur. Kurumsal yapısıyla kamuoyunda büyük itibar kazanan ve güvenilir marka olan Tire Süt Kooperatifi, ülke çapında öncü rol üstlenmiştir" dedi. Eskiyörük, paketleme makinesinin alımında destek sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a ve İzmir Kalkınma Ajansı'na üreticileri adına teşekkür ettiklerini söyledi.

Nadir UYSAL